Співачка-зрадниця Таїсія Повалій гастролює малими населеними пунктами країни-аргесора РФ.

Очевидно, великих концертів Повалій не світить, але на сцені хочеться бути, а тому зрадниця вирушила в Усть-Ілімськ Іркутської області, щоб виступити на Дні лісу.

На радість публіці путіністка стрибала на сцені, співала і дякувала всім, хто прийшов, кажучи, що вона щаслива. Ті теж були раді її бачити, про що свідчать коментарі під виступом, а тому почали таїти надію, що тепер Повалій приїде в Сибір.

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Пощастило Усть-Ілімську! З’явилася надія, що в Сибір Тая ще приїде! Поближче б тільки.

Очманіти!

Це розрив!

Як же багато пісень заспівала Тая! Цілий сольник! Браво!

Шикарний прийом! У нас народ такими зірками, дівами не розпещений. Тому й подяка нескінченна, що приїжджають, – пишуть росіяни, які живуть у глушині.

До слова, можна сказати, що Таїсія Повалій пішла по стопах Ані Лорак. Та раніше виступала перед працівниками птахофабрики. Тож кар’єра йде вгору.

Фото: Таїсія Повалій