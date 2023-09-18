Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Великі зали вже не світять: зрадниця Повалій виступила перед лісниками в глушині РФ

18 Вересня 2023, 17:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Таисия Повалий

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій гастролює малими населеними пунктами країни-аргесора РФ.

Очевидно, великих концертів Повалій не світить, але на сцені хочеться бути, а тому зрадниця вирушила в Усть-Ілімськ Іркутської області, щоб виступити на Дні лісу.

На радість публіці путіністка стрибала на сцені, співала і дякувала всім, хто прийшов, кажучи, що вона щаслива. Ті теж були раді її бачити, про що свідчать коментарі під виступом, а тому почали таїти надію, що тепер Повалій приїде в Сибір.

Зараз дивляться
  • Пощастило Усть-Ілімську! З’явилася надія, що в Сибір Тая ще приїде! Поближче б тільки.
  • Очманіти!
  • Це розрив!
  • Як же багато пісень заспівала Тая! Цілий сольник! Браво!
  • Шикарний прийом! У нас народ такими зірками, дівами не розпещений. Тому й подяка нескінченна, що приїжджають, – пишуть росіяни, які живуть у глушині.

До слова, можна сказати, що Таїсія Повалій пішла по стопах Ані Лорак. Та раніше виступала перед працівниками птахофабрики. Тож кар’єра йде вгору.

Читайте також:
Таисия ПовалийРозважала російських окупантів: Таїсія Повалій відвідала Луганськ

Фото: Таїсія Повалій

Теги
Таїсія Повалій
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь