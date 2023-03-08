Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук відреагував на загибель захисника, героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі).

Музикант розповів, що вони були знайомі з 2020 року. Перша їхня зустріч відбулася під Авдіївкою.

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– Я приїжджав до нього, його побратимів і сестер не раз… Упевнений, пасіонарний, готовий до будь-яких випробувань, він завжди надихав. Велика втрата! Вічна пам’ять герою, – написав у Facebook Вакарчук.

7 березня стало відомо про загибель 27-річного Дмитра Коцюбайла. Воїн-доброволець із 2014 року захищав незалежність України та гідність нашого народу.

Дмитро очолював окремий механізований батальйон Вовки Да Вінчі у складі 67 окремої механізованої бригади. У листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський відзначив захисника званням Герой України. Детальну біографію Да Вінчі – читайте на Фактах ICTV.