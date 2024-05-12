Зірка серіалу Рубан Вʼячеслав Довженко зізнався, чи боїться отримати повістку. Також він розповів, як ставиться до броні для артистів.

Вʼячеслав Довженко про мобілізацію

Актор заявив, що не боїться повістки, адже страх – це не конструктивна емоція, яка не приносить жодної користі.

– Ми могли боятися всі, що москалі нападуть. Цей острах щось нам дав? Вони ж напали все одно. Якщо тебе заберуть в армію, на війну – цей острах щось дасть? Якщо прийде до мене черга, значить, прийде черга, що тут зробиш? – зазначив Вʼячеслав.

Він додав, що не цікавиться питанням броні для артистів та пригадав колег, що стали до зброї.

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Зірка фільму Будинок Слово з сумом відзначив, що театр на Подолі, де він грає, минулого року пережив важку втрату. Після поранення в бою помер актор Василь Кухарський, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України.

Тепер мобілізувалися ще два колеги Довженка – Костянтин Темляк і Юрій Феліпенко. За словами Вʼячеслава, це сильно позначилось на репертуарі.

– Це велика втрата для репертуару. Що ми будемо з цим робити, поки ніхто не розуміє. Але якось будемо, тому що глядач в театр йде, – зазначив Вʼячеслав Довженко.

Інколи шанувальники навіть не знають, що їхній улюблений актор став до лав ЗСУ. Так сталося з Олексієм Тритенком, якому довелося публічно розповісти, про те, чому він носить піксель.

Фото: скрин з інтервʼю