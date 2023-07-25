Компанія Netflix випустила фільм, присвячений знаменитому космічному телескопу Джеймса Вебба. Глядачі побачать процес створення найпотужнішого і найдорожчого телескопа в історії людства.

Проєкт отримав назву Космічний телескоп Джеймса Вебба: Найбільший погляд на Всесвіт. За 64 хвилини глядачі побачать, як науковці та інженери з десятка різних країн створювали пристрій, що допоможе нам дізнатися більше про космос і наше існування.

– Завдяки унікальному доступу до закулісної сторони амбітної місії NASA із запуску космічного телескопа Джеймса Вебба, ми стежимо за командою інженерів і вчених, які здійснюють наступний гігантський стрибок у нашому прагненні зрозуміти Всесвіт, повідомляється в описі серіалу.

Утім, далеко не всі продукти стримінгової платформи подобаються користувачам і просувають достовірні факти – наприклад, у квітні на Netflix подали до суду через темношкіру Клеопатру в новому серіалі. Компанію звинувачували в перекручуванні фактів.

Зараз у стримінгової платформи є й інші турботи. Наприкінці червня стало відомо, що Netflix інвестує мільярди в корейські серіали. Такі проєкти добре себе зарекомендували – наприклад, Гра в кальмара.