Знаменитий британський мандрівник, телеведучий і письменник Бер Гріллз приїхав в Україну. Автора програми Вижити будь-якою ціною помітили на одній з АЗС нашої країні.

З якою метою мандрівник завітав в Україну і що саме вирішив відвідати – поки що невідомо. Можливо, він хоче відобразити життя громадян нашої країни під час повномасштабної війни з РФ.

Зараз дивляться

Варто зазначити, Гріллз висловив підтримку Україні ще після 24 лютого. Тоді він засудив російську агресію і владу.

До слова, за останні дев’ять місяців Україну відвідали багато знаменитостей світового масштабу. У різних містах нашої країни побували Шон Пенн, Анджеліна Джолі, Кетрін Винник, Лієв Шрайбер, Бен Стіллер, Джессіка Честейн, Девід Леттерман.

Усі вони особисто висловили підтримку українському народу. Деякі з них також зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.