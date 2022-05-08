Українська співачка Настя Каменських зворушливо привітала свого чоловіка Потапа з днем народження. Сьогодні, 8 травня, артисту виповнився 41 рік.

Настя поділилася фото, яке було зроблене минулим літом. За словами Каменських, вона завжди мріяла про чоловіка, з яким буде безпечно та весело.

– Я завжди мріяла про чоловіка, з яким буде не страшно, з яким буде безпечно, а головне весело. Який окутає своїм теплом і коханням. Ти неймовірна і дуже добра людина і я вдячна Всесвіту за тебе. Дякую, за творчість, за натхнення і за світлий позитивний вайб, особливо в такі темні часи. Я тебе люблю, мій медведик! З днем народження, – написала Настя.

Раніше Настя Каменських зізналася, де під час війни перебуває Потап.

За словами артистки, він за кордоном. Подружжя разом намагається розповідати усьому світу правду про війну в Україні.