Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Вдячна Всесвіту за тебе: Каменських зворушливо привітала Потапа з днем народження

8 Травня 2022, 13:01
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Потап і Настя

Українська співачка Настя Каменських зворушливо привітала свого чоловіка Потапа з днем народження. Сьогодні, 8 травня, артисту виповнився 41 рік.

Настя поділилася фото, яке було зроблене минулим літом. За словами Каменських, вона завжди мріяла про чоловіка, з яким буде безпечно та весело.

– Я завжди мріяла про чоловіка, з яким буде не страшно, з яким буде безпечно, а головне весело. Який окутає своїм теплом і коханням. Ти неймовірна і дуже добра людина і я вдячна Всесвіту за тебе. Дякую, за творчість, за натхнення і за світлий позитивний вайб, особливо в такі темні часи. Я тебе люблю, мій медведик! З днем народження, – написала Настя.

Раніше Настя Каменських зізналася, де під час війни перебуває Потап.

За словами артистки, він за кордоном. Подружжя разом намагається розповідати усьому світу правду про війну в Україні.

Читайте також:
Вдячна Всесвіту за тебе: Каменських зворушливо привітала Потапа з днем народженняТи, як Україна, можеш усе! Потап зворушливо привітав Каменських із днем народження

Теги
День народження, Потап, Потап і Настя Каменських
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь