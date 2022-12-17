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Вдома не ставитимемо ялинку. Джамала про святкування Нового року

17 Грудня 2022, 15:24
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Джамала

Українська співачка Джамала в ексклюзивному інтерв’ю Фактам розповіла, чи святкуватиме Новий рік під час війни.

– Не можу сказати, що я планую святкувати. Вдома ми не будемо ставити ялинку. Тому що там, де вони (діти, – Ред.) знаходяться не так багато місця. І взагалі мені здається, що достатньо їм прикрас буде в садочку. Я, звичайно, зроблю свято, яке можна зробити в цих умовах. Але так, як ми робили у нас вдома, там була ялинка, приходив Миколай, напевно, не вийде, – розповіла виконавиця.

Також в інтерв’ю Джамала заявила, що Україна на Євробаченні має промовляти впевнено, хоча не обов’язково буквально зі словом “війна”.

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Фото: Джамала

Теги
Війна в Україні Джамала Новий Рік
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