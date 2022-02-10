Стала відома причина смерті американського коміка і телеведучого Боба Сагета. За даними іноЗМІ, чоловік помер у результаті черепно-мозкової травми голови.

Слідчі дійшли висновку, що Сагет, який повернувся до готелю після участі в комедійному шоу, вдарився об щось потилицею. Комік не звернув на це уваги, спокійно пішов спати, а вранці не прокинувся.

На голові Боба був виявлений синець. Найімовірніше, смерть наступила від крововиливу в мозок.

Версії вбивства, інфаркту чи раптового інсульту слідчі виключають. Крім цього, у крові Сагета не було виявлено ні алкоголю, ні наркотиків.

Нагадаємо, що про смерть Боба Сагета стало відомо 9 січня. Коміка знайшли мертвим у готелі Ritz-Carlton в Орландо, куди він приїхав у рамках свого комедійного туру. Артисту було 65 років.

У Сагета залишилися 42-річна вдова, журналістка Келлі Ріццо, та три дорослі дочки від першого шлюбу.

Найбільше Боб Сагет відомий за роллю Денні Таннера у ситкомі Повний будинок. Також він був оповідачем у серіалі Як я зустрів вашу маму.