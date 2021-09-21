Українська акторка, зірка серіалів Останній москаль і Слуга народу Галина Безрук оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Артемом Алєксєєвим. Пара перебувала у шлюбі протягом п’яти років.

На особистій сторінці в Instagram Галина зізналася, що після чергової сварки, вона втекла з дому разом з донькою та мамою Артема. Чоловік вдарив її у живіт ногою та спалив всі документи доньки.

За словами акторки, останнім часом Артем постійно перебував у стані гострого психозу і алкогольного сп’яніння.

Деякий час він проходив курс лікування у психіатричній лікарні. Але після повернення з реабілітації, Артем відмовився приймати прописані йому препарати.

– Останні дні перетворилися на фільм жахів. Він не приймав нічого з прописаного в лікарні. Весь час пив. Він постійно погрожував мені, обіцяв забрати дочку, а позавчора під час кухонної нічної розмови я отримала удар ногою в живіт. Вранці ми з донькою і бабусею втекли, – зізналася Галина.

Після цього Артем погрожував дружині, а також спалив всі документи дочки. Коли Галина, заручившись підтримкою близького друга, прийшла додому забрати необхідні речі, то знайшла Артема на підлозі у непритомному стані. Наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів.

Пізніше до рук акторки потрапив телефон Артема, в якому вона побачила листування з іншою жінкою. Галина не назвала ім’я жінки, але зазначила, що це публічна особистість. Побачене стало останньою краплею у їхньому шлюбі.

– Вона зовсім нещодавно була в схожій ситуації та на всю країну говорила дуже гучні заяви про жіночу честь та чесність. Про те, як низько заводити романи з одруженими чоловіками, і що вона на це ніколи не пішла б. І вся країна їй вірила, співчувала і публічно “порола” її недбайливого чоловіка. Господи, яке лицемірство, – поділилась Галина.

Нагадаємо, що Галина Безрук та Артем Алєксєєв одружилися у 2016 році. Разом вони виховують 4-річну доньку Василису.

На початку серпня 2021 року дівчинка перенесла важку операцію. З Василисою стався нещасний випадок, у результаті якого вона отримала серйозну травму. Що саме сталося з дочкою – пара не розповідала.

Галина здобула популярність завдяки участі у таких стрічках: Повернення Мухтара, Джамайка, Жіночий лікар, Слуга народу, Готель Елеон, ІП Пирогова, Поки станиця спить.

Фото: Галина Безрук