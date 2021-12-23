Зірку фільму Один вдома, американського актора Девіна Ретрейра заарештували.

44-річного актора звинувачують у домашньому насильстві, а саме в побоях і спробі задушити свою дівчину. Жінка стверджує, що Девін ударив її по обличчю, прикрив рота рукою і спробував задушити. Ім’я постраждалої розголошувати не стали з метою конфіденційності.

– У жертви були проблеми з диханням, коли її душили і коли рука обвинуваченого була в неї в роті, – йдеться в заяві.

Згідно з наявними даними, штат Оклахома видав ордер на арешт у вівторок, 21 грудня. Його заставу було встановлено у розмірі $25 тис.

Девін Ретрей прославився в підлітковому віці, знявшись у фільмах Один вдома та Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку в ролі Базза Маккаллістера (старшого брата головного героя Кевіна, якого зіграв Маколей Калкін).

Рейтер також знімався в таких кінокартинах, як Денніс-мучитель, Принц і я, Сурогати, Солодка північ тощо. Одні з останніх фільмів, у яких знявся Девін – Зачинщики (2016 рік) та Один вдома (2021 рік), який є рімейком оригінальної кінострічки.

Також Девін розвивається у музичному напрямку. В нього є свій гурт, в якому він виступає як автор, вокаліст і гітарист.