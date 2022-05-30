Важливіше врятувати людей, ніж перемога на Євробаченні: гурт Kalush Orchestra дав нове інтервʼю для ICTV

Український гурт Kalush Orchestra, який переміг на конкурсі Євробачення 2022, став гостем нового YouTube-проєкту ICTV Україна на зв’язку.

У розмові з ведучою Оксаною Гутцайт фронтмен Олег Псюк зізнався, чи доводилося змінювати виступ через політичні переконання, чи обговорював він з польським виконавцем скандал з 0 балами від України на конкурсі та чи запланований був заклик врятувати Маріуполь на сцені у Турині.

– Я одразу знав, готувався і запланував це. І вважаю, що зробив правильно. Якби навіть мене дискваліфікували, в Україні, сподіваюсь, мене б зрозуміли. Таки важливіше врятувати людей, ніж навіть перемога на Євробаченні, – поділився Олег.

В інтерв’ю український виконавець прокоментував популярні в інтернеті фейки про гурт Kalush, зокрема, чи справді після конкурсу Олег вирушив на фронт.

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Окрім відвертих розповідей на тему Євробачення, артист згадав про свій ранок 24 лютого під звуки вибухів у Борисполі та розповів, чому вирішив відкрити волонтерську організацію.

Він назвав, скільки концертів довелося скасувати через воєнні події та анонсував найближчі плани гурту. Повне інтерв’ю можна переглянути на YouTube-каналі ICTV.