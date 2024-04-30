Український режисер Мстислав Чернов, який доклав руку до оскароносного фільму 20 днів у Маріуполі, поскаржився на наслідки своєї популярності. Легенда нашого кіно отримує погрози у свій бік одразу після виходу з окупованого українського міста.

Режисер 20 днів у Маріуполі поскаржився на погрози

Так, Мстислав зазначив, що гнівні повідомлення йому надходять одразу після появи на публіці. Увагу хейтерів він привернув до себе після виступу в Європейському парламенті та на Оскарі під час перемоги.

Чернов також повідомив про наявність інших наслідків від популярності, які не може назвати.

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– Важко пересуватися, важко підтримувати і безпеку зйомки, і безпеку близьких, скажімо так, – наголосив режисер.

Більшість людей про нього дізналися після перемоги на Оскарі, але сам Мстислав вважає себе радше репортером, аніж режисером. Саме в журналістських колах його добре знали й до успіху документального фільму про початок повномасштабної війни. Тому режисер не вважає, що раптово став знаменитим.

Нагадаємо, що нещодавно Мстислав Чернов привіз перший Оскар в Україну. Він показався зі статуеткою на Центральному залізничному вокзалі та зазначив, що Оскар додає нам сил у важкий час.