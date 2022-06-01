Модель і співачка Даша Астаф’єва побувала в місцях, які намагалися “звільнити” російські окупанти. Артистка поїхала виступити для військових, проте не стримала емоцій від побаченого. Де саме вона була – невідомо.

В Instagram-stories Астаф’єва оприлюднила фото зруйнованих будинків, які постраждали від російського бомбардування. Артистка наголосила, що після побаченого їй важко дихати.

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– Майже нічого в місті не лишилося цілим. Мені було дуже страшно побачити очі людей, які зустрілися з ворогом вживу. Людей, які, на жаль, звикли до такого виду свого міста. Сьогодні ми вперше із хлопцями приїхали підтримати наших захисників. Я дуже хвилювалася, – написала Даша.

Артистка сказала, що не могла не побачити все на власні очі і не підтримати тих, завдяки кому ми живі.

– Наші люди найкращі. Ми щодня є прикладом єдності та підтримки. Незламного духу та жаги до волі. Після побаченого у мене навіть сумнівів немає, що перемога буде за нами, – наголосила Астаф’єва.

Співачка сказала, що після виступу їх навіть нагодували. Каже, не пам’ятає, як доїхала до дому.

– Не знаю, чи ми підтримали своїм виступом хлопців. Я досі вважаю, що співати можуть лише ті, хто має на це сили. Але я рада, що ми побачили обличчя наших героїв. Пишаюся тим, що в Україні найсильніша армія. Армія людей, – підсумувала Даша.

З перших днів повномасштабної війни артистка залишається в Києві та займається активною волонтерською діяльністю. Раніше Даша Астаф’єва розповіла, що її приємно здивувала єдність українців, а також те, що всі допомагають одне одному.