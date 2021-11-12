Українська співачка Аліна Гросу презентувала спільну нову пісню зі своїм коханим, актором Романом Полянським. Музична композиція називається Чувства на кассетах. Пара також презентувала ліричне відео до неї.

У пісні закохані співають про розлуку, про те, як складно перебувати не разом зі своєю другою половинкою.

– Ми співаємо про те, що важко бути далеко від коханої людини навіть кілька хвилин, я не кажу вже про кілька днів. Потрібно, якнайчастіше проводити разом час, – сказала Аліна.

За словами Романа, ця композиція несе в собі меседж важливості берегти одне одного.

– Цінуйте, любіть і не відпускайте від себе дорогих вам людей, – сказав чоловік.

Автором музики нового хіта став Кирило Музичук, текст написала Анастасія Романова.

У живому виконанні Чувства на кассетах та багато інших треків можна буде почути вже 23 листопада на сольному концерті артистки, який відбудеться в Києві у Палаці Україна. До речі, наразі в Instagram Факти Life проходить розіграш квитків на виступ Аліни Гросу. Умови конкурсу дуже прості, для того, щоб взяти участь, переходьте за посиланням.

Це вже не перша спільна пісня закоханих. У лютому Аліна Гросу та Роман Полянський презентували трек Полотенце, в якому підтвердили свій роман.

Тоді виконавиця сказала, що ця пісня для тих, хто відчуває почуття закоханості.