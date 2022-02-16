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Ванна з видом на океан: Остапчук орендував на Мальдівах віллу за 50 тис. грн на добу

16 Лютого 2022, 13:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ванна з видом на океан: Остапчук орендував на Мальдівах віллу за 50 тис. грн на добу

Український телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною, блогеркою Христиною Горняк, вирушив на відпочинок на Мальдіви.

Подружжя зупинилося в готелі InterContinental Maldives Maamunagau Resort, де зняло приватну віллу. Добова вартість номера на двох чоловік коливається від 38-52 тис. грн. Залежить від часу, на який бронюєш, і послуг.

Судячи з Instagram-stories Володимира Остапчука, його дружина прилетіла раніше за нього. Телеведучий провів для підписників екскурсію віллою, а також не став стримувати своїх емоцій.

Він розповів, що вілла двоповерхова та розташована на воді. У їхньому розпорядженні також два санвузли, величезна спальня, басейн та нереальні краєвиди.

– Просто немає слів. Подивіться на цю красу, – супроводив написом відео Володимир.

Остапчук також зазначив, що в 2021 році вони побували на Мальдівах вперше, після чого зрозуміли, що потрібно докладати великих зусиль, досягати та працювати, щоб мати можливість повертатися сюди.

– На цій віллі немає прямого виходу до океану, але тут мілина, каміння, тож добре. Я краще в басейні поплаваю, а на пляж потім, – наголосив Володимир.

Також він зазначив, що вілла нова і за дизайном дуже йому імпонує.

– Можна тут залишитися назавжди? – написав телеведучий.

До речі, на Мальдівах подружжя відпочиває разом із блогеркою Танею Пренткович, яка чекає на дитину, та її коханим, підприємцем Андрієм Гонковським.

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Раніше дружина Остапчука зізналася, скільки грошей витрачає щомісяця. За словами Христини, їй потрібно близько 50-60 тис. грн, це без робочих моментів. Також вона зазначила, що якщо рахувати покупки речей – тоді більше.

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Володимир Остапчук
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