Український телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною, блогеркою Христиною Горняк, вирушив на відпочинок на Мальдіви.

Подружжя зупинилося в готелі InterContinental Maldives Maamunagau Resort, де зняло приватну віллу. Добова вартість номера на двох чоловік коливається від 38-52 тис. грн. Залежить від часу, на який бронюєш, і послуг.

Судячи з Instagram-stories Володимира Остапчука, його дружина прилетіла раніше за нього. Телеведучий провів для підписників екскурсію віллою, а також не став стримувати своїх емоцій.

Він розповів, що вілла двоповерхова та розташована на воді. У їхньому розпорядженні також два санвузли, величезна спальня, басейн та нереальні краєвиди.

– Просто немає слів. Подивіться на цю красу, – супроводив написом відео Володимир.

Остапчук також зазначив, що в 2021 році вони побували на Мальдівах вперше, після чого зрозуміли, що потрібно докладати великих зусиль, досягати та працювати, щоб мати можливість повертатися сюди.

– На цій віллі немає прямого виходу до океану, але тут мілина, каміння, тож добре. Я краще в басейні поплаваю, а на пляж потім, – наголосив Володимир.

Також він зазначив, що вілла нова і за дизайном дуже йому імпонує.

– Можна тут залишитися назавжди? – написав телеведучий.

До речі, на Мальдівах подружжя відпочиває разом із блогеркою Танею Пренткович, яка чекає на дитину, та її коханим, підприємцем Андрієм Гонковським.

Раніше дружина Остапчука зізналася, скільки грошей витрачає щомісяця. За словами Христини, їй потрібно близько 50-60 тис. грн, це без робочих моментів. Також вона зазначила, що якщо рахувати покупки речей – тоді більше.