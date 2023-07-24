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Валерій Залужний зворушливо привітав дружину з днем народження

24 Липня 2023, 19:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Валерий Залужный патч Малыш Йода

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зворушливо привітав свою дружину з днем народження. Знаменитий військовий знаходить час не тільки керувати цілою армією, а й радувати дорогих для себе людей.

Залужний

Милим знімком із дружиною Залужний поділився у Facebook – це архівне фото, на якому військовий позує зі своєю дружиною Оленою під час урочистого заходу. Окрім спільної фотографії, головнокомандувач також додав свої думки, дякуючи своїй обраниці за те, що завжди поруч.

– Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності й мудрості бути поруч зі мною. Ти вірила в мене тоді, коли я й сам не вірив у себе. Усе, що в мене є, і все, чого я досягнув – це ти. Спасибі тобі за повітря, за серця стукіт і за мрії, які дійсно збуваються, – заявив Залужний.

Нагадаємо, що нещодавно і в самого військового було свято. 8 липня вся Україна вітала Залужного з 50-річчям. Головнокомандувачу ЗСУ бажали всього найкращого і зірки – Григорій Решетнік, Ольга Сумська, Потап та багато інших.

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