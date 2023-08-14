Вайкуле назвала Рєзніка підлизою і виправдала Леонтьєва: Хороша людина

Акторка і співачка Лайма Вайкуле розкритикувала російського поета Рєзніка і поміркувала про позицію Леонтьєва, який мовчить про війну.

Так, раніше Ілля Рєзнік писав тексти для хітів відомих артистів, зокрема й для Лайми. Однак в умовах війни поет направив свою творчість не в те русло і присвячує рядки Путіну. Вайкуле вважає його вчинок огидним, хоч Ілля й допоміг їй стати відомою.

– Він дуже багато зробив для мене і для себе – нам це було вигідно. Однак сьогодні він підлизується, і це фу як гидко – доросла людина, а пише пісні про Путіна. Мені здається, це занадто. Негарно бути таким підлизою, відкритим. Треба все ж таки гідність мати. Це занадто, – заявила Вайкуле в інтерв’ю І Грянул Грем.

Латвійська артистка торкнулася й історії Валерія Леонтьєва – артист від початку повномасштабного вторгнення мовчить про війну. Колега Лайми з Росії не підтримує і не критикує Путіна і криваву війну – імовірно, зараз він живе в США, але критикувати відкрито Кремль боїться.

– Валерій – хороша людина. Він усе життя не дає інтерв’ю, і мало хто знає, що він розумник. Розкрити себе він не дає, – додала Лайма.

Раніше Вайкуле назавжди відреклася від Росії. Вона назвала деяких жителів цієї кривавої країни ідіотами і зізналася, що приїде туди тільки після кардинальних змін. Проте співачка вважає, що до цього моменту не доживе.