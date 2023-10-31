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Вадим Карп’як став ведучим всеукраїнської премії Тато року 2023

31 Жовтня 2023, 20:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вадим Карп'як

Ведучий ICTV і телемарафону Єдині новини Вадим Карп‘як став ведучим всеукраїнської премії Тато року 2023. Її участниками стали номінанти у восьми категоріях: Тато-інфлюенсер, Тато-бізнесмен, Тато-комунальник, Тато-волонтер, Тато-військовий, Тато -діяч культури, Тато-медик і Тато-освітянин.

За звання Тато року 2023 змагаються актор-військовий ЗСУ Олег Шульга, телеведучий Григорий Решетнік, піаніст Євген Хмара, фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, актор серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія Дмитро Вівчарюк, соліст гурту Антитіла Тарас Тополя та шоумен Слава Дьомін.

У номінаціях представлені не тільки зіркові татусі, а й мужні українці. Проголосувати за кандидата можна на сайті премії.

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Імена переможців стануть відомі 5 листопада на церемонії нагородження, яку проведе Вадим Карп’як.

В умовах війни українські татусі стали на захист своїх родин і всіх дітей України. Аби відзначити мужність чоловіків і підтримати їх, в Україні проводять Всеукраїнську премію Тато року. Вона започаткована у 2019 році.

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