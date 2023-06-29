Вадим Карпʼяк: Книжковий арсенал – доказ високої спроможності нашої держави

У Києві відбувся 9-й Міжнародний фестиваль Книжковий арсенал – одна з найбільших літературно-мистецьких подій України. Торік заходу не було через початок повномасштабного вторгнення Росії, та цього року організатори відновили подію.

На думку ведучого Свободи слова на ICTV і марафону Єдині новини Вадима Карп’яка, такий захід – підтвердження стійкості України, навіть в умовах війни.

– Вражений, як команді Арсеналу вдалося все організувати. Книжковий арсенал – це державне підприємство, це спроможність наших державних інституцій. Тобто треба усвідомити, що цей захід організовує держава. І вони дійсно спроможні, якщо ставлять собі це за мету навіть у такий складний для країни час, – наголосив Вадим.

Телеведучий, член журі конкурсу Книга року BBC був модератором дискусій, а також провів публічні інтерв’ю, зокрема з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

– Це був більше фестиваль, ніж книжковий ярмарок. Та, як на мене, такий формат дуже імпонував заходу. Втішно, що багато людей відвідали Арсенал, а організатори підготували для них скільки заходів. Мені шкода, що у мене не вистачило часу на все. Бо цікавих подій було більше, ніж у мене часу їх усі відвідати, – поділився своїми враженнями від події Вадим.