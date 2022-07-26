У мережі з’явилося нове фото співака Олега Винника. Знімок артиста оприлюднив чоловік співачки Оксани Білозір та службовець 135 батальйону ЗСУ Роман Недзельський.

Військовослужбовець опублікував пост у Facebook, в якому розповів про роботу волонтерів та показав скріншот під час відеодзвінка з Винником. Олег постав із сивою бородою, у кепці та сонцезахисних окулярах.

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Роман подякував Олегу за допомогу – доставка поламаного буса з гуманітарною допомогою для 135 батальйону та батальйону Холодний Яр із Вроцлава до Кракова на станцію техобслуговування.

– Велика подяка Олегу Виннику за не методичну, а матеріальну допомогу в організації логістики та ремонту. Сподіваюся, наші майстри із Зампотех своїми золотими руками швидко впораються із поломкою, і ми своїм ходом найближчим часом доставимо необхідний вантаж на передову для перемоги, – написав Недзельський.

Раніше в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Роман розповів, що Олег Винник допомагає з перших днів повномасштабної війни. Артист має благодійний фонд Вовчиця. Він передає на фронт автівки.

Сам артист наразі перебуває в Німеччині.