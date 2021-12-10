Під час пост-шоу Холостячка. Життя після проекту пристрасті почали розгортатись, коли до студії прийшов Роман Васильєв.

На питання ведучого він відповідав, мовляв, стосунків немає, ні з ким не зустрічаюся.

Проте Григорій Решетнік одразу запросив до студії учасницю Холостяка, блогера Надін Медведчук, яка зазначила, що Роман до неї залицявся. Також вона зауважила, що Роман дарував їй квіти, писав романтичні, ранкові СМС. Звичайно у пари дозвілля ознаменувався поцілунками і відвертими розмовами про стосунки.

І все б нічого, адже все як у людей, але сталося не так, як гадалося. Потім Надін випадково дізналася, що такі самі зізнання Роман робить її приятельці учасниці Холостяка Саші Миколюк.

– Саша давала мені послухати голосові повідомлення, які їй надсилає Рома. І про наручники, і про те, як покарає, – зазначила Надін.

Як потім виявилось, Рома навіть СМС їм писав ідентичні. Надін зазначила, що зібрала всіх трьох разом, щоб обговорити ситуацію.

Ба більше, Надін зазначила, що Роман в один день цілувася спочатку з нею, а потім із Сашою.

Зі свого боку Роман заявив, що нічого не бачить поганого в цьому. Адже він нікому нічого не обіцяв, мовляв, він холостяк, і йому ця роль подобається.

Проте і Надін, і Саша впевнені, що така поведінка чоловіка є неприпустимою. Адже це просто обман.