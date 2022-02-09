В Одесі помер відомий український кінематографіст Геннадій Тарасуль. Режисер пішов з життя на 88-му році.

Про це повідомив у Facebook його син Алік Тарасуль.

Геннадій помер 8 лютого. В Одеському відділенні Національної спілки кінематографістів України вже висловили співчуття у зв’язку зі смертю Тарасуля.

– Для кінематографістів він став людиною-легендою ще задовго до появи однойменної вищої іменної нагороди – Легенда Одеської кіностудії, – йдеться у повідомленні Одеського відділення Національної спілки кінематографісті.

Що відомо про Геннадія Тарасуля

Сценарист, режисер, актор, літератор Геннадій Тарасуль народився 20 січня 1935 року. Освіту він здобував в Одеському політехнічному інституті.

Дебют Тарасуля відбувся у 1967 році. Тоді він був другим режисером у роботі над картиною Кіри Муратової Короткі зустрічі. Крім того, він був другим режисером у стрічках: Випадок зі слідчої практики, Довгі дроти, Фантазії Веснухіна, Тепло рідного дому, Дій за обставинами. До речі, в стрічках Муратової Настроювач та Мелодія для Катеринки Геннадій навіть зіграв епізодичні ролі.

Також він успішно писав сценарії, зокрема до фільмів Відповідна міра, Довга пам’ять, Мить любові.

Геннадій Тарасуль написав роман Ризик, повісті Стоянка не передбачена, Крізь осінні Хмари, Мить життя, п’єсу Аварія.