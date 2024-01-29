Співачка Тіна Кароль продовжує демонструвати свої заняття йогою, зокрема показує виконання складних асан.

Тіна Кароль показала складні асани з йоги

Виконавиця регулярно займається йогою, а тому їй є чим похвалитися. Тіна Кароль мотивує шанувальників, показуючи, як тримає своє тіло в тонусі.

Цього разу вона виконала три складні асани, тримаючи все тіло руками, відірвавши ноги від підлоги.

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– Контроль і ясність, – написала Тіна Кароль.

Для заняття йогою артистка обрала чорний обтислий комбінезон, який підкреслює її фігуру. Волосся співачка зібрала у хвіст.

Раніше Тіна Кароль продемонструвала асану урдхва куккутасана. Вона балансувала на двох руках, підібгавши ноги в позу лотоса.