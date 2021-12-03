Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Музика

В образі карпатської Леді Гаги: Аліна Паш презентувала пісню Мотанка

3 Грудня 2021, 14:26
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
В образі карпатської Леді Гаги: Аліна Паш презентувала пісню Мотанка

3 грудня співачка Аліна Паш представила першу пісню з нового EP Норов, який вже за тиждень вийде на стрімінгових платформах.

– Я почала із приспіву, розглядаючи кімнату, де у мене купа етнічних артефактів, сфокусувалась на кількох українських традиційних ляльках-мотанках біля мого музичного робочого місця, адже записую більшість вокалів саме вдома. За дві години зуміла написати та записати все, уявляючи як танцюю із мотанками у слоу-мо, а на приспіві — чарівний ліс та я в образі карпатської Леді Гаги, — зазначила Alina Pash.

Читайте також:
Саша Чемеров, Христина СоловійНеочікуваний тандем: Чемеров і Соловій зняли драматичний кліп

Трек Мотанка – це такий собі R’n’B 2000-х з додаванням сучасної музики.

До пісні Мотанка Аліна Паш презентувала lyric video.

Крім того, стало відомо, що EP Норов Паш випустить на лейблі РИТМ, який заснував Pahatam (Євген Яременко).

– Після мотанки стало ясно, що нам потрібно зробити більше пісень. Так народився Норов, перша робота на моєму лейблі, – зазначив Pahatam.

Читайте також:
В образі карпатської Леді Гаги: Аліна Паш презентувала пісню МотанкаЩасливі люди: Оля Полякова та Dzidzio ледь не задушили одне одного у спільному кліпі

Теги
Аліна Паш
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка