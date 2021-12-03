В образі карпатської Леді Гаги: Аліна Паш презентувала пісню Мотанка

3 грудня співачка Аліна Паш представила першу пісню з нового EP Норов, який вже за тиждень вийде на стрімінгових платформах.

– Я почала із приспіву, розглядаючи кімнату, де у мене купа етнічних артефактів, сфокусувалась на кількох українських традиційних ляльках-мотанках біля мого музичного робочого місця, адже записую більшість вокалів саме вдома. За дві години зуміла написати та записати все, уявляючи як танцюю із мотанками у слоу-мо, а на приспіві — чарівний ліс та я в образі карпатської Леді Гаги, — зазначила Alina Pash.

Трек Мотанка – це такий собі R’n’B 2000-х з додаванням сучасної музики.

До пісні Мотанка Аліна Паш презентувала lyric video.

Крім того, стало відомо, що EP Норов Паш випустить на лейблі РИТМ, який заснував Pahatam (Євген Яременко).

– Після мотанки стало ясно, що нам потрібно зробити більше пісень. Так народився Норов, перша робота на моєму лейблі, – зазначив Pahatam.