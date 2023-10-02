Співачка Ірина Федишин поділилася із шанувальниками спільним фото зі своєю мамою Лесею Федишин. На світлині співачка вдягнена в яскравий синій костюм та чорні туфлі на підборах. Пані Леся обрала аутфіт в стилі кежуал, доповнивши його високими кедами на платформі. Шанувальники засипали білявок компліментами.

Фото Ірина Федишин виклала з нагоди дня народження своєї мами.

– Не вистачить слів, щоб описати, як я вас люблю! Дякую Богові за вас і прошу, щоб ви були здоровими і щасливими! – підписала світлину співачка.

Підписники теж залишили чимало привітань та слів подяки.

Така мама молода, просто захват! Вітаю, всіх благ бажаю!

Вітання вашій мамі! Золота мама в вас, щиро дякуємо за фото! Сім’я – це святе, бережіть свою сім’ю, Ірочко!

Красуні, любимо вас!

Вітаю неймовірну пані Лесю з днем народження! Міцного вам здоров’я і щасливих та довгих років життя! Дякую, що подарували Україні легенду української музики!

Нагадаємо, нещодавно рідкісними фото з батьками поділилася фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Артистка зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення люди роблять більше сімейних та романтичних знімків.