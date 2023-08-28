В Ізраїлі скасували виступи російського театру Ленком через підтримку війни акторами

В Ізраїлі скасували вистави російського театру Ленком, актори якого підтримують війну РФ проти України.

Виступи росіян були заплановані на 30 та 31 жовтня, однак для скасування події ізраїльтяни створили петицію.

Ізраїльський продюсер Гаді Орон, організатор гастролей у тель-авівському театрі Габіма, повідомив, що через протести виступи переносяться на невизначений термін.

– Ми не передбачали настільки великого хвилювання за і проти, яке виникло через російсько-український конфлікт. Ми всі вважаємо, що немає потреби розпалювати ще більше розбіжностей серед громадськості тут. Тому, порадившись із керівництвом театру Габіма, ми вирішили звільнити дати і відкласти візит театральної трупи Ленком до Ізраїлю до, як кажуть, “шостої вечора після війни”, – йдеться в офіційному релізі, поширеному Ороном.

Актори Ленкому планували зіграти в Ізраїлі виставу Поминальна молитва за мотивами твору Тев’є-молочник письменника Шолом-Алейхема.

Однак у мережі почали активно поширювати інформацію про те, що актори театру допомагають окупантам та просувають кремлівську пропаганду.

Наприклад, Андрій Леонов пожертвував свою машину російським військовим. А акторка серіалу Свати Олеся Железняк публічно висловлювала своє захоплення Путіним, дякувала за його роботу, а також критикувала Зеленського та колег з України.

Спонсорами візиту Ленкому до Ізраїлю мали стати Департамент культури при уряді Москви, Сбербанк, а також один з олігархів – за допомогою приватної компанії.

Джерело: Detaly.co.il