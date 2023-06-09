Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповів, чи намагалася сім’я вмовити його залишитися в Колумбії. Також він зізнався, як змінився під час повномасштабної війни.

Не так давно кулінар відвідував свою рідну країну, а після повернувся в Україну. Каже, близькі вже давно перестали його просити, щоб він не повертався туди, де йде війна.

– Минулого року, коли я вирішив повернутися до Києва, вони не могли цього зрозуміти. Родичі казали: – Не їдь, ти вже за межами України, у безпеці. Навіщо тобі повертатися туди? – згадує Ектор.

Додає, все ж таки ухвалив рішення виїхати, і як прибув до України, зателефонував родині по відеозв’язку. Пригадує, вони почали плакати, проте прийняли його позицію і відтоді перестали просити виїхати.

– Що б не сталося, я буду тут. Будь ласка, не нервуйте, бо я в місці, де маю бути, там, де я щасливий. Тому, якщо зі мною щось трапиться, то знайте, що я був щасливий кожну мить в Україні, – сказав їм тоді Хіменес-Браво.

Каже, коли вперше приїхав до нашої країни під час війни, то й для нього це виявилося несподіванкою. Він не знав, що не відчуватиме страху.

– Я думаю, що ми відчуваємо страх, коли боїмося смерті. Але відколи війна почалася, я вже не боюся померти, – зазначив Ектор.

Змінилися й пріоритети. Раніше думав, що були якісь проблеми, зараз вони ніщо, порівняно з тим, що переживають люди.

Навчився цінувати речі і зрозумів, що для життя їх потрібно не багато. Достатньо базового – їжі та місця, щоб спати. Усе інше – це розкіш, яка насправді нам не потрібна.