Телеведучий і волонтер Сергій Притула розповів про стосунки з актором Андрієм Молочним, який зрадив Україну і втік до РФ. Нещодавно вони поспілкувалися.

З 2008 року до 2010-го на Новому каналі виходив гумористичний серіал Файна Юкрайна, де Притула та Молочний виконували головні ролі Антона та Марічки. Сергій зізнається, працювалося йому з Андрієм добре, оскільки чоловік мав талант і гарне почуття гумору, але за межами знімального майданчика історія була трохи іншою.

– Шляхи розійшлися влітку 2010 року, коли закінчилися зйомки… Потім були різні історії, коли Андрій почав писати ахінею про фашистів на вулицях Києва. З цього можна було б посміятися, якби не одне але. Це публічна людина, яка навіть має шанувальників, – сказав Притула.

Додає, ця риторика в такі важкі для держави часи була жахлива. На сьогодні вони не спілкувалися вже 11-12 років, але кілька місяців тому між ними відбулося коротке листування.

– Я дізнався, що в Андрія і його сім’ї були певні проблеми, бо я написав віршик, що Марічка і Антон розійшлися. Людина досі не розуміє, що проблеми в її житті не через те, що я якісь вірші писав, а через те, що в такому віці вже давно варто було б зрозуміти, де світле, а де темне, і хто агресор. Жити в Україні і не мати проукраїнської позиції – в голові не вкладається, – наголосив Сергій.

Каже, кожен сам обирає свій шлях, і де зараз Молочний – гадки не має.

Нагадаємо, ще в 2019 році Сергій Притула відповів Андрію Молочному віршем на його заяву про “фашистів” у Києві. У ньому він заявив, що “Антон із Жашкова просив передати, що з Марічкою вони вже давно не проживають разом”. Сам чотиривірш звучав так:

Коли від мене ти пішла, я гірко плакав.

Обидва ліктя іскусав, пропивши ларьочки гриль.

На твій пост в інстаграмі я натрапив…

Заплакавши ще раз і зламав костиль!

Тоді ж Притула попросив шанувальників не влаштовувати фестиваль образ, зазначивши, що від таких заяв колеги йому доволі боляче.