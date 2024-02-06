Американська акторка Келлі Резерфорд, відома українцям за серіалами Район Мелроуз та Пліткарка, має в гардеробі чимало речей від українських дизайнерів. Тепер зірка показалася у білосніжній сукні до пʼят від бренду Gunia Project. До слова, одна з його засновниць – Наталія Каменська – допомагає підбирати образи першій леді України Олені Зеленській.

Келлі Резерфорд вдягнула сукню від Gunia Project

Знаменитість має традицію показувати підписникам свої аутфіти, що фотографує у дзеркалі ліфта. Цього разу вона обрала для виходу вишиту сукню з довгими рукавами, що називається Лукія та коштує 14 тис. грн.

На сайті бренду вказано, що крій плаття характерний для Середньої Наддніпрянщини. Прикрашає вбрання вишита манішка, що може зніматися.

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– Лейтмотив вишивки присвячений зображенню Адама і Єви, знайденому на чернігівській кахлі XVII-XVIII ст. Іншим референсом є дерев’яна скриня з Буковини 1909 року, мальована квітами і серцями, – йдеться в описанні.

Крім цього, в шафі зірки є сукня-вишиванка від української дизайнерки Юлії Магдич, плаття від Bobkova, дублянка від Артура Кулаковського та шубка від Bazhane.

Келлі Резерфорд далеко не єдина знаменитість, що віддає перевагу українським брендам. Так, нещодавно Дженніфер Лопес знову обрала для довершення свого образу річ від Frolov – топ-сорочку, що підкреслив фігуру співачки.