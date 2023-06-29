Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Усіх під одну гребінку рівняти не можна: Вова зі Львова про хороших росіян

29 Червня 2023, 11:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вова зі Львова

Реп-виконавець Вова зі Львова висловився про чоловіків-артистів, які виїхали під час повномасштабної війни, а також сказав, чи існують хороші росіяни.

Каже, всіх під одну гребінку рівняти не можна, оскільки спершу варто вдатися в деталі та контекст – чому та чи та людина виїхала.

– Можна бути українцем в Україні, який не допомагає і не робить нічого для спільної перемоги. А можна бути росіянином в Америці, який робить щось для спільної перемоги. Для мене це болюча тема, як і для багатьох. Але в цьому турі почав зустрічати росіян, які роблять для української перемоги більше, ніж деякі українці, яких я знаю, – поділився Вова зі Львова.

Зізнається, таке відкриття стало для нього полегшенням, і він відчув, що того негативу, який у ньому був щодо всієї їхньої нації, щодо всього їхнього народу, в ньому стало трошки менше.

Тепер вважає, хороші росіяни є.

– Якщо людина робить щось для наближення загальної перемоги, то я вважаю, що це краще, ніж якби вона не мала можливостей це робити. Я вважаю, що людина на війні, яка не хоче там бути, це скоріше мінус для нас, ніж плюс. Мені складно уявити ситуацію, коли людина на війні, яка не хоче там бути, є корисною, допомагає і наближає перемогу, – зазначає реп-виконавець.

Водночас думає, що розуміє, що таке війна, воєнний час і потреба в людях. Тому не каже, що це неправильно і що ніхто не має права відправляти на війну людину, яка не хоче туди йти.

– Ми живемо в такий час війни, коли інтереси країни ставляться вище, ніж інтереси людини. Можливо, під час війни так і має бути. Я не виправдовую і не захищаю, але кажу, що треба дивитися на контекст і на кожну справу окремо, а не косити всіх під одну гребінку, – наголосив артист.

Читайте також:
Коля СергаДовіру потрібно заслужити: Сєрга дав пораду Монатику, Потапу й Лободі

Фото: Вова зі Львова

Джерело
Голос Америки
Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь