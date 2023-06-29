Реп-виконавець Вова зі Львова висловився про чоловіків-артистів, які виїхали під час повномасштабної війни, а також сказав, чи існують хороші росіяни.

Каже, всіх під одну гребінку рівняти не можна, оскільки спершу варто вдатися в деталі та контекст – чому та чи та людина виїхала.

– Можна бути українцем в Україні, який не допомагає і не робить нічого для спільної перемоги. А можна бути росіянином в Америці, який робить щось для спільної перемоги. Для мене це болюча тема, як і для багатьох. Але в цьому турі почав зустрічати росіян, які роблять для української перемоги більше, ніж деякі українці, яких я знаю, – поділився Вова зі Львова.

Зізнається, таке відкриття стало для нього полегшенням, і він відчув, що того негативу, який у ньому був щодо всієї їхньої нації, щодо всього їхнього народу, в ньому стало трошки менше.

Тепер вважає, хороші росіяни є.

– Якщо людина робить щось для наближення загальної перемоги, то я вважаю, що це краще, ніж якби вона не мала можливостей це робити. Я вважаю, що людина на війні, яка не хоче там бути, це скоріше мінус для нас, ніж плюс. Мені складно уявити ситуацію, коли людина на війні, яка не хоче там бути, є корисною, допомагає і наближає перемогу, – зазначає реп-виконавець.

Водночас думає, що розуміє, що таке війна, воєнний час і потреба в людях. Тому не каже, що це неправильно і що ніхто не має права відправляти на війну людину, яка не хоче туди йти.

– Ми живемо в такий час війни, коли інтереси країни ставляться вище, ніж інтереси людини. Можливо, під час війни так і має бути. Я не виправдовую і не захищаю, але кажу, що треба дивитися на контекст і на кожну справу окремо, а не косити всіх під одну гребінку, – наголосив артист.

Фото: Вова зі Львова