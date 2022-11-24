Телеведучий Олександр Педан відвідав деокупований Херсон і поділився своїми враженнями. Також він показав подарунок, який привіз із міста-героя.

Серію знімків із Херсона шоумен оприлюднив в Instagram, зазначивши, що приїхав туди з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та фондом Захисти Хмельниччину. Привезли близько 10 автомобілів із гуманітарною допомогою, з них шість – великовантажних фур.

Каже, поїздка вразила, особливо те – наскільки херсонці чекали, коли в місто повернеться Україна.

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– Кількість людей з прапорами на площі, особливо дітей, які підходили, віталися, дякували, що приїхали, і говорили тільки про Україну. Якщо говорити про саму територію, то маленькі села неподалік від Херсона насправді зруйновані на 80-90%. Сам Херсон настільки не постраждав. Але зараз у місті немає світла, води і фактично всі живуть на гуманітарній допомозі, яка дуже необхідна, – розповів Педан.

Вразили Олександра і діти, які, з одного боку, боялися дивитися в очі, а з іншого, через пів хвилини розмови не витримували і кидалися обніматися. Це говорить про те, що їх дуже залякали, але в той же час молодь потребує підтримки, уваги.

– Найбільшим подарунком, звичайно, була увага людей, а ще кавун, який подарували добробратівці… Наступним кроком доїхали до наших військових-86 бригади ТРО. Там почув багато історій… Зла після себе ворог залишив дуже багато. Але Херсон – це Україна. Це найголовніше. Йдемо далі. Слава Україні! Слава ВСУ! – підсумував ведучий.

Фото: Олександр Педан