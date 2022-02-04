Солістка українського гурту Kazka Олександра Заріцька зізналася, чи перебувала в інтимних стосунках із дівчиною, коли відбувся перший сексуальний досвід, а також розповіла, чи симулювала вона оргазм.

Олександра називає себе квір-людиною – тою, хто почувається не такою, як інші. Співачка зізналася, що серйозного інтиму з дівчиною вона не мала.

– Серйозний – це коли люди починають будувати стосунки, як на мене. Такого прямо не було, – зазначила Заріцька.

Артистка зізналася, що перший інтим у неї був у доволі ранньому віці – після 16, але до 18 років.

За словами дівчини, в неї немає серйозних стосунків, оскільки вона ставить кар’єру на перше місце і багато потенційних хлопців не можуть це сприймати.

– Я ніколи перша не говорила хлопцю, що закохана в нього. Це один із моїх комплексів. Навіть, якщо я дуже закохана, все одно, думаю, що не скажу. В мене є великий страх ось цієї відмови, тому терпітиму до останнього, поки він сам не зробить перший крок, – розповіла Олександра.

Виконавиця зізналася, що симулювала оргазм. Вважає, що усі жінки це роблять.

Раніше Олександра Заріцька розповіла, що живе з мамою, оскільки не може залишатися наодинці з собою. За словами дівчини, це проблема багатьох артистів. Їм складно залишатися віч-на-віч зі своїми думками.

Олександра сказала, що навіть якщо буває одна, то голосно слухає музику чи розмовляє з кимось телефоном.