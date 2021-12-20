Українська співачка Оля Полякова показала, що подарувала молодшій доньці Алісі на День святого Миколая.

Артистка опублікувала серію Instagram-stories, на яких продемонструвала їхню новорічну ялинку, а також подарунок 10-річної Аліси від святого Миколая. На відео дівчинка постала у масці динозавра.

– Дорогі мої, подивіться, яка у нас гарна ялинка… До Аліси прийшов гарний подарунок. Усі люди як люди, а ти найкраща, – сміючись сказала Полякова.

Ялинка виконавиці прикрашена різноманітними іграшками – кулями різних форм, намистами та гірляндами.

На початку вересня донька Олі Полякової Аліса назвала себе Валерою та відмовилася йти до школи. Тепер деякі підписники артистки жартома звертаються до дівчинки як до Валери.

Аліса заявила, що в школі галасливо, тому вона не хоче туди ходити.

Також ми писали про те, скільки заробляє старша донька Полякової на своєму акаунті в Instagram. Наразі публікація в stories у неї коштує 1,5 тис. грн, пост – 2,5 тис. грн.

Крім того, 16-річна Марія зазначила, що вона має у заробітку на рекламі рекорд – 10 тис. грн за тиждень. Дівчинка зазначила, що має хороший актив, тому вона вважає розумним брати такі гроші.