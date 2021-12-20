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Усі люди як люди: Полякова здивувала подарунком доньці на День Миколая

20 Грудня 2021, 11:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Усі люди як люди: Полякова здивувала подарунком доньці на День Миколая
Джерело: Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова показала, що подарувала молодшій доньці Алісі на День святого Миколая.

Артистка опублікувала серію Instagram-stories, на яких продемонструвала їхню новорічну ялинку, а також подарунок 10-річної Аліси від святого Миколая. На відео дівчинка постала у масці динозавра.

– Дорогі мої, подивіться, яка у нас гарна ялинка… До Аліси прийшов гарний подарунок. Усі люди як люди, а ти найкраща, – сміючись сказала Полякова.

Ялинка виконавиці прикрашена різноманітними іграшками – кулями різних форм, намистами та гірляндами.

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На початку вересня донька Олі Полякової Аліса назвала себе Валерою та відмовилася йти до школи. Тепер деякі підписники артистки жартома звертаються до дівчинки як до Валери.

Аліса заявила, що в школі галасливо, тому вона не хоче туди ходити.

Також ми писали про те, скільки заробляє старша донька Полякової на своєму акаунті в Instagram. Наразі публікація в stories у неї коштує 1,5 тис. грн, пост – 2,5 тис. грн.

Крім того, 16-річна Марія зазначила, що вона має у заробітку на рекламі рекорд – 10 тис. грн за тиждень. Дівчинка зазначила, що має хороший актив, тому вона вважає розумним брати такі гроші.

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