Українська співачка Оля Полякова згадала про побачення, яке закінчилося циститом і тижнями перебування в лікарні. Усе сталося, коли зірці було 15 років – тоді Олю запросили подивитися на новорічну ялинку.

– Я хотіла вдягнутися красиво – здавалося, що весь одяг не підходив. І в мами був сірий шкіряний піджак класний. На вулиці тоді було -23° С, по коліна снігу. Одягаю капронові колготки, коротку спідницю, кофту, черевички і цей піджак, – заявила зірка в програмі Дорослі дівчата.

Співачка зазначає, що ялинка була розташована на пішохідній зоні, і до неї потрібно було ще підійти.

– Я виходжу з трамвая, і йду до місця зустрічі. Вітер був дуже сильний, і я розумію, що мої ноги вже червоні й обмерзли. І це ж я ще гуляти йшла. Закінчилося все циститом, двома тижнями в лікарні та уколами антибіотиків у дупу. Чи навчило це мене чогось – ні. Але я так ніколи не піду заради чогось чи когось, – додала артистка.

21 березня стало відомо, що й донька Полякової потрапила до лікарні. 18-річна Маша зараз навчається у Великій Британії, і лікарі заявили, що дівчина народилася в сорочці. Дочка Олі показала себе на лікарняному ліжку і додала, що перебуває там уже п’ять днів.