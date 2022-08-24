Реп-виконавиця Alyona Alyona зізналася, чого хоче зараз найбільше, і що у неї вселяє страх.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV артистка назвала, кого вважає винним у повномасштабній війні, та розповіла про росіян, які працюють у волонтерських центрах для допомоги Україні.

Alyona Alyona визнала, що втомилася від людей. Єдине, чого зараз хоче – якнайбільше побути наодинці з собою.

Зараз дивляться

– Я знаю, що скоро цей час настане, мій тур закінчиться, і я зможу спокійно сконцентруватися на творчості, та на тому, щоб більше приділяти увагу своїм соціальним мережам та інтерв’ю, – розказала співачка.

Каже, найбільший страх за час війни відчувала якраз коли їхала в тур Європою, оскільки в Україні в неї близькі люди.

– Коли ти перебуваєш поряд із рідними та близькими на відстані кілометра чи витягнутої руки, розумієш, що можеш оперативно допомогти. А коли ти перебуваєш далеко, то в тебе вселяється страх того, що ти не зможеш вчасно відреагувати, – зауважила Alyona Alyona.

Проте вона додала, що все зробила так, щоб поряд із її рідними та близькими завжди були люди, готові за першим покликом прийти на допомогу.

Наголошує, в повномасштабній війні в Україні винна вся Росія – не лише влада, а й люди. Особливо населення, яке обрало своїх лідерів та підтримує їх досі. “Хороших росіян” для себе не бачить.

При цьому каже, що є й ті росіяни, які не підтримують війну та які виїхали із РФ.

– Я об’їздила дуже багато європейських країн, і в кожній у волонтерському центрі працює 1-2 росіянина, які давно переїхали з Росії і влаштували своє життя за кордоном і не сплачують податки до РФ. Справа не в тому, кого ми ділимо на хороших чи поганих, усе визначають вчинки, – переконана артистка.

Alyona Alyona додала, що для неї вся РФ та її населення – не друзі та не брати, це не братський народ абсолютно.

– Це нація та культура, і взагалі імперія, про яку я нічого не хочу знати, – наголосила реп-виконавиця.

Вона сказала, що ще не було можливості виступити перед ЗСУ. Наразі співачка в турі, проте коли вийде – плакатиме і кланятиметься низько до землі нашим захисникам.

Зізнається, що зараз зрозумілішими стали такі слова, як воля, свобода, історія, знання історії, сумую і не хочу бачити та знати.