Співак Володимир Дантес показав архівні кадри з татом, згадавши відпочинок із батьками в Криму.

В Instagram Дантес показав, як вони з батьком проводили час на морі – купалися, пірнали, забігали у воду з розбігу. Каже, зазвичай у ці дні вони їхали на півострів, оскільки в Євпаторії жив брат, а в Лівадії – дідусь.

– Тривалий час ми їздили потягом (у плацкарті), і мені дуже подобалася ця естетика. Аромат їжі, особливо курочки гриль, яка змішується із запахами поту і перегару. Батькам не дуже це заходило, але мені було весело. А найулюбленіший момент подорожі – коли за вікном з’являвся Сасик (Сиваш), – згадує Дантес.

Додає, купатися любив дуже, мінусом було те, що не вміє плавати та медузи, проте бажання стрибати, як батько, було сильнішим.

– Усе віддав би, щоб знову їхати в плацкарті до Євпаторії з мамою й татом, – наголосив артист.

Батько 35-річного Дантеса Ігор Гудков помер, коли музиканту було 22 роки. Чоловік пішов із життя в 50 років через інсульт.