Класичне розуміння моди та стилю давно перевернуло цей світ, а воєнний стан наклав свій слід на усі сфери життя. Який вигляд мати, як передавати свій стан – все це відображає наші реалії. Особливо погляди прикуті до головних облич країни, наприклад, до першої леді Олени Зеленської.

Те, який вигляд має дружина президента Володимира Зеленського, надихає та захоплює. Усі її публічні виходи чітко передають енергію країни, яка зараз перебуває у війні, водночас залишаються елегантними, жіночними та спокійними.

До дня народження Олени Зеленської, її 45-річчя, Факти ICTV разом із персональним стилістом Юлією Крижалкою згадали кілька образів першої леді, які стали найзапам’ятовуваними за останній рік, а також розібралися, яких правил стилю вона дотримується.

Зараз дивляться

Обкладинка Vogue

Молочна блуза із легким обрамленням із пір‘я, чорні штани прямого, звуженого до низу, крою та акцентні і ніжні балетки від українського бренду HVOYA.

Незвичне поєднання для першої леді, але чудова формула із використанням простих речей цікавої форми та крою.

– Такі балетки будуть чудовим доповненням до ділових костюмів, спідниць-олівців чи, навпаки, до повсякденних образів із джинсами, штанами-карго чи навіть до комплектів із джогерами, – зазначила Юлія.

Виступ на Всесвітньому економічному форумі

Шоколадний костюм із двобортним жакетом, подовженими штанами-кльош, сорочкою у тон до костюму, туфлями із гострим носиком та акцентом – брошкою у вигляді карти України.

Перша леді часто користується принципами тотал-луку та прийомами, які подовжують силует, наприклад, одягає подовжені штани із туфлями-човниками із гострим носиком.

Візит до США

Стримана мідісукня кольору хакі від української дизайнерки Лілії Вітковської із акцентним комірцем та туфлі-човники бордового відтінку.

– Тут уся увага на кольори: настрій держави, яка перебуває у війні. І, звісно, крій сукні: мілітарі тематика та схожість крою до військової форми, – зазначила стилістка.

Промова у Конгресі

Стриманий, незвичний крій чорного костюму від українського бренду A.M.G та доповнення прикрасами і білим взуття від Gunia Project.

Олена Зеленська демонструє елегантність ділового стилю, але не забуває додавати трішки ніжності у вигляді мінімалістичних та стриманих прикрас.

Зауважте, як костюм, який правильно підкреслює вашу фігуру, робить образ збалансованим.

Елегантні зачіски

Олена Зеленська демонструє дуже вишуканий та витончений смак, що відбивається у стилі її зачісок. Секрет від першої леді – ваша укладка має бути продовженням вашого стилю, тому на це також звертаємо увагу.

Переглянути цей допис в Instagram Поєднання ділового та кежуал-стилю

У своїх образах перша леді також використовує звичайні базові футболки, які доповнює класичними жакетами з цупкої тканини. Суперзручна опція, аби завжди мати вишуканий вигляд, використовуючи речі з вашого гардеробу.

Перша леді завжди вишукана. Вона демонструє ідеальність ділового стилю, одягаючи костюми зі штанами та мідіспідницями цікавого крою. Стримані відтінки, які передають тематику воєнного часу. Завжди доречна та акуратна укладка. Витончене взуття, яке доповнює силуетні лінії. Витончені не нав’язливі прикраси, які вдало підкреслюють ідею образів.