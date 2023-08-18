Український оберіг із серця Донбасу: в ТРЦ Gulliver пройшла презентація благодійного проєкту Олега Верняєва

Презентація благодійного проєкту Оберіг України пройшла 17 серпня в ТРЦ Gulliver. Ідейним лідером та амбасадором ініціативи став олімпійський чемпіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

На презентації були представлені перші браслети-обереги та фотовиставка, головним фотографом якої став Михайло Федорак. До слова, виставка працюватиме до 26 серпня з 10:00 до 22:00 на другому поверсі ТРЦ. Вхід вільний.

Український оберіг із серця Донбасу – символ нескореності вільних людей, тяжкої праці та мужності українського народу.

Оберіг зроблений у вигляді браслетів, кожен з яких містить до 5 г вугілля, здобутого горняками на глибині понад 1 тис. м на вугільних шахтах Донецької області.

100% коштів від продажу оберегів йдуть на придбання будинків, розташованих на Київщині, для тимчасово переселених мешканців Донецької та Луганської областей, які втратили свої домівки.

– Це для мене дуже важливий проєкт, оскільки він пов’язаний з моїм рідним домом, оскільки народився я та виріс у Донецьку. Хочу подякувати всім, хто доєднався до нашої благодійної ініціативи, і всім, хто був присутній на презентації, хто висвітлить її, та всім, хто ще встигне підтримати, – коментує Олег Верняєв.

Верняєв додає, що вугілля – це символ Донбасу, символ незламності, а зараз саме час підтримувати цю силу та всіх українців, адже ми об‘єднуємося з кожним днем.

– І надважливо, що цей проєкт об’єднав людей майже з кожного куточка нашої країни, оскільки вугілля нам передавали захисники на Сході, шліфували вугілля на Заході, а виробляли ми у столиці. Тому в ньому вже закладена сила нашої мужньої держави, – каже Верняєв.

Доєдналися та підтримали проєкт такі українські зірки: Yarmak, Tayanna, Міша Крупін, Геннадій Попенко, Анна Трінчер, Нікіта Добринін, Єгор Гордєєв, Уляна Ройс, Валерій Величко, Міла Єрємєєва, Ірина Адоніна, Enleo, Люся Кава, Ольга Сумська, Антон Скуратов, Юрій Ткач, Соня Морозюк, Христина Шишпор, Positiff та Lida Lee.

Придбати браслет можна за QR-кодом на фото учасників виставки, які розташовані на другому поверсі Gulliver, а також на офіційному сайті та у магазині UAmade на третьому поверсі ТРЦ. Наразі тираж браслетів – 2 тис. екземплярів. Вартість одного виробу становить 799 грн.