Український фільм Степне виборов нагороду на кінофестивалі у Локарно: про що стрічка

У суботу, 12 серпня, у швейцарському місті Локарно відбулася церемонія нагородження переможців 76-го Міжнародного кінофестивалю. Українська стрічка Степне режисерки Марини Вроди отримала відзнаку за найкращу режисерську роботу.

Про це повідомили у Національному центрі Олександра Довженка.

– Український фільм Степне був відзначений нагородою за найкращу режисуру на кінофестивалі у Локарно. Вітаємо режисерку Марину Вроду та команду фільму!, – йдеться у повідомленні.

За найкращу режисуру українська режисерка Марина Врода отримала нагороду Пардо.

Зазначається, що у своїй промові Марина Врода згадала кінематографістів, які зараз на фронті, та членів команди, що були вбиті під час повномасштабного вторгнення.

Зі свого боку керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram наступне:

– Я хочу привітати режисерку Марину Вроду та команду, яка працювала над фільмом. Його називають кінематографічним шедевром, який має глибокий зміст та показує життя літнього чоловіка, що приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю матір’ю.

Довідка. Стрічка Степне – розповідає про літнього чоловіка. Він приїжджає в українське село Степне, де мати перед самою смертю розповідає йому про набір речей, закопаних у сараї, що повернуть головного героя у спогади та змусять згадати про колишні мрії та все, чого він жадав, але так і не досяг. Головні ролі у фільмі виконали: Олександр Максяков, Ніна Антонова, Олег Примогенов і Радмила Щеголева.

Загалом у цьогорічній програмі фестивалю було представлено 214 фільмів.

Зазначається, що головний приз кінофестивалю Золотий леопард отримала стрічка Критична зона іранського режисера Алі Ахмадзаде. Цей фільм було таємно знято на вулицях Тегерану без дозволу іранської влади, його вже охрестили “гімном свободі та опору в Ірані”.

Фото: скрін з відео