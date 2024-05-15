Українську делегацію оштрафували на Євробаченні 2024 через написи на футболках. Наші представники за допомогою одягу закликали звільнити захисників Азовсталі з полону.

Українців оштрафували на Євробаченні 2024 через написи на футболках

Про це розповіла співачка аlyona аlyona, яка представляла нашу країну на конкурсі. Артистка зазначила, що будь-які написи на одязі заборонені, це стосувалося навіть логотипів брендів. Такий одяг просили зняти або заклеювали чорною стрічкою.

Йдеться про футболки з написом Free Azovstal defenders (Свободу захисникам Азовсталі). Реперка додала, що проблеми з реалізацією такої ризикованої ідеї з’явилися ще в моменті створення футболок.

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– Ми обдзвонили кілька поліграфій, частина з них не працювала, а інші відмовлялися робити принт. Та з однією поліграфією ми змогли домовитися після п’яти дзвінків із проханнями допомогти. Перед входом до зали наша команда одягла футболки під інший одяг і змогла пройти з ними в грінрум, – зазначила співачка.

Наша команда вгадала з моментом, коли камера показуватиме делегацію, і продемонструвала футболки для всіх глядачів конкурсу.

– Ми дуже ризикували, але все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом, – зазначила співачка.

Щоправда, суму штрафу зірка так і не назвала.

Навколо конкурсу діє безліч обмежень. Приміром, організаторів Євробачення розкритикували за заборону прапора ЄС. Синій прапор із золотими зірками був присутній на конкурсі 2023 року, але цього разу його не можна було приносити на шоу.