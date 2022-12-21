Діти Херсона, які пережили жахіття окупації, обов’язково мають відчути атмосферу свята й отримати довгоочікувані подарунки. Посприяти цьому вирішили українські артисти та благодійники. Наше радіо провело зірковий марафон, у якому відомі виконавці закликали українців донатити на подарунки дітям, які оговтуються від життя в окупації.

Саме для цього у грудні стартувала акція Святий Миколай дітям Херсона, її ініціатор – Всеукраїнський благодійний таврійський фонд. До благодійного ефіру долучилися фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, Злата Огнєвіч, Анна Трінчер, Alekseev, Tarabarova, Shumei, Wellboy, Камалія та інші.

– Хочу подякувати всім за таку ініціативу, тому що я сама з Херсона і знаю, як цим дітям важливо відчути магію Святого Миколая, магію Різдва. Вони не мають чути тільки вибухи. Тому, люди, у нас з вами місія – задонатити на подарунки для дітей. Нумо разом з Dity.Help створимо дітям Херсона ось цю магію, – сказала Tarabarova під час благодійного марафону на радіо.

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– Ми можемо стати для цих дітей справжніми Святими Миколайчиками, подарувати їм частинку своєї любові, свого тепла, душевної доброти, – каже Злата Огнєвіч.

– Ми збираємо донати від наших слухачів, а зірки допомагають нам залучити більше аудиторії, а отже, і донатів. Це все робиться для того, щоб дітям Херсона відправити подарунки, де буде павербанк, ліхтарик, де будуть цукерки. Це ті речі, які дуже потрібні у ці важкі часи. А ще вони зможуть відчути трохи свята, коли будуть бачити там цукерочки, – розповідає ведуча Наше радіо Таня Малініна.

Благодійники збирають 850 подарункових комплектів. На цій кількості не зупиняються, а тому закликають донатити і надалі на платформі Dity.Help. Там уже назбиралося понад 250 тисяч гривень. Та організатори наголошують – цю суму можна подвоїти. Бо акцію підтримують підприємці, не тільки грішми, а й солодощами, ліхтариками чи павербанками.

– Це теж важливо, тому що в Херсон їдуть не гроші, а подарунки. У нас був випадок, який розчулив до сліз. Нам телефонують і кажуть: “Ми невеличка фірма, але наші співробітники вирішили відмовитися від новорічної премії, і ми на всі ці кошти закупимо смаколиків для дітей Херсона”, – каже Сергій Ковальчук, спікер Всеукраїнського благодійного Таврійського фонду.

Задонатив у прямому ефірі і закликав до цього слухачів фронтмент гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка. Він пишається тим, як українці об’єднуються заради допомоги, тож і артисти мають сприяти цьому.

– Ми всі перетворилися на суцільну велику волонтерську організацію. Це найвище задоволення, коли ми цілою спільнотою робимо щось хороше, і коли ти бачиш результати твоїх зусиль – це дуже класно! – каже Олег Скрипка.

Подарунки дітям Херсона доправлять до 25 грудня. Через часті обстріли міста, організатори наперед не повідомляють, де саме їх вручатимуть. Але запевняють, що діти отримають довгоочікувані сюрпризи.