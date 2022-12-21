Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Українські зірки стали Святим Миколаєм для херсонських дітей

21 Грудня 2022, 13:16
Даніїл Самсонов Журналіст Факти ICTV
Українські зірки стали Святим Миколаєм для херсонських дітей

Діти Херсона, які пережили жахіття окупації, обов’язково мають відчути атмосферу свята й отримати довгоочікувані подарунки. Посприяти цьому вирішили українські артисти та благодійники. Наше радіо провело зірковий марафон, у якому відомі виконавці закликали українців донатити на подарунки дітям, які оговтуються від життя в окупації.

Саме для цього у грудні стартувала акція Святий Миколай дітям Херсона, її ініціатор  – Всеукраїнський благодійний таврійський фонд. До благодійного ефіру долучилися фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, Злата Огнєвіч, Анна Трінчер, Alekseev, Tarabarova, Shumei, Wellboy, Камалія та інші.

– Хочу подякувати всім за таку ініціативу, тому що я сама з Херсона і знаю, як цим дітям важливо відчути магію Святого Миколая, магію Різдва. Вони не мають чути тільки вибухи. Тому, люди, у нас з вами місія – задонатити на подарунки для дітей. Нумо разом з Dity.Help створимо дітям Херсона ось цю магію, – сказала Tarabarova під час благодійного марафону на радіо.

Зараз дивляться

– Ми можемо стати для цих дітей справжніми Святими Миколайчиками, подарувати їм частинку своєї любові, свого тепла, душевної доброти, – каже Злата Огнєвіч.

– Ми збираємо донати від наших слухачів, а зірки допомагають нам залучити більше аудиторії, а отже, і донатів. Це все робиться для того, щоб дітям Херсона відправити подарунки, де буде павербанк, ліхтарик, де будуть цукерки. Це ті речі, які дуже потрібні у ці важкі часи. А ще вони зможуть відчути трохи свята, коли будуть бачити там цукерочки, – розповідає ведуча Наше радіо Таня Малініна.

Благодійники збирають 850 подарункових комплектів. На цій кількості не зупиняються, а тому закликають донатити і надалі на платформі Dity.Help. Там уже назбиралося понад 250 тисяч гривень. Та організатори наголошують – цю суму можна подвоїти. Бо акцію підтримують підприємці, не тільки грішми, а й солодощами, ліхтариками чи павербанками.

– Це теж важливо, тому що в Херсон їдуть не гроші, а подарунки. У нас був випадок, який розчулив до сліз. Нам телефонують і кажуть: “Ми невеличка фірма, але наші співробітники вирішили відмовитися від новорічної премії, і ми на всі ці кошти закупимо смаколиків для дітей Херсона”, – каже Сергій Ковальчук, спікер Всеукраїнського благодійного Таврійського фонду.

Задонатив у прямому ефірі і закликав до цього слухачів фронтмент гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка. Він пишається тим, як українці об’єднуються заради допомоги, тож і артисти мають сприяти цьому.

– Ми всі перетворилися на суцільну велику волонтерську організацію. Це найвище задоволення, коли ми цілою спільнотою робимо щось хороше, і коли ти бачиш результати твоїх зусиль – це дуже класно! – каже Олег Скрипка.

Подарунки дітям Херсона доправлять до 25 грудня. Через часті обстріли міста, організатори наперед не повідомляють, де саме їх  вручатимуть. Але запевняють, що діти отримають довгоочікувані сюрпризи.

Читайте також:
Ялинки зірок 2023В умовах війни. Як українські зірки прикрасили ялинки до Нового року 2023

Теги
День Святого Миколая Злата Огнєвіч Олег Скрипка Світлана Тарабарова Юлія Саніна
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь