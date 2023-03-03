Українська ЛГБТ+ активістка, засновниця Маршу жінок Олена Шевченко отримала відзнаку Жінка року від журналу Time.

Стаття про Олену Шевченко в Time вийшла в журналі під назвою “Олена Шевченко бореться за найменш захищені верстви населення України”.

Сама ж Олена Шевченко зауважила, що досить скептично ставиться до будь-яких нагород і премій, бо це “суб’єктивна гра, де хтось має бути краще за інших”. Але вона використовує будь-яку можливість зробити щось корисне, для тих, хто не може говорити чи боротись за свої права.

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– Україна змінюється і ніщо і ніхто не зупинить людей, які мають цінності людяності та віру у рівність. Ця відзнака – не лише моя особисто, ця відзнака всіх тих, кого не почули, кого не помітили, кого примусили ховатись і мовчати. Повірте, так буде не завжди, ваш внесок надважливий і він є вагомим у нашу спільну боротьбу за майбутнє України і нашої перемоги, – додала активістка.

Щороку Time називає 12 жінок з усього світу, які зробили значний внесок у боротьбу за права людини. У 2023 році до списку потрапили американські акторки Кейт Бланшет і Анжела Бассет, членкиня уряду Бразилії Аніель Франко, іранська журналістка Масіх Алінеджад, мексиканська активістка Вероніка Крус Санчес, інді-рок-музикантка Фібі Бріджерс, футболістка Меган Рапіно, боксерка Рамла Алі та інші.

Фото: Олена Шевченко