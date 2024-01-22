Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець будуть журі на Нацвідборі на Євробачення 2024. Про це стало відомо після голосування у Дія.

Нацвідбір на Євробачення 2024: хто став журі

Про імена суддів на Нацвідбір стало відомо після кінця голосування у Дія. За даними сервісу, обирали серед претендентів понад 720 тис. українців. Щоправда, Данилко, Джамала і Танчинець мають підтвердити свою згоду на участь у Нацвідборі. Уже після цього вони вирішуватимуть, хто поїде від України на Євробачення 2024.

Відомо, що фінал Нацвідбору заплановано на 3 лютого 2024 року – тоді й стане відомо, хто представлятиме нашу країну на конкурсі.

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Нагадаємо, що раніше стало відомо, хто буде ведучим на Нацвідборі на Євробачення 2024. Так, ними стали ведучий Тимур Мірошниченко, співачка з гурту The Hardkiss Юлія Саніна та стендап-комік Василь Байдак.

Варто зазначити, що прогнози букмекерів на Євробачення 2024 дають надію на перемогу. Станом на кінець січня, Україна на другому місці з 7% на перемогу. Перше місце за Британією, а трійку лідерів замикає Швеція.