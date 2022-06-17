Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко хоче оскаржити рішення організаторів Євробачення проводити конкурс у 2023 році не в Україні.

Про це урядовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

– Україна не погоджується з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорення можливостей інших варіантів, – заявив Ткаченко.

За його словами, EBU після такого рішення вважає, що зможе далі вести переговори з Україною для досягнення спільного рішення, яке задовольнить обидві сторони. Міністр додав, що наша країна виконала всі умови для проведення конкурсу у 2023 році – це стосується як чесної перемоги, так і інших процесів – надали відповіді та гарантії безпеки, а також оприлюднили варіанти локацій для проведення конкурсу.

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– Проведення Євробачення 2023 року в Україні – це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує нашу країну зараз. Ми вимагатимемо змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово зазначено Європейським союзом мовлення, – додав Ткаченко.

17 червня стало відомо, що Євробачення 2023 року проведуть не в Україні. Організатори конкурсу заявили, що наша країна не змогла надати гарантії безпеки для проведення заходу, до якого готуються 12 місяців.