Цьогоріч на виставці сучасного мистецького світу Венеційська бієнале Україну представляє харківський художник Павло Маков з інсталяцією Фонтан виснаження.

Попри те, що ідея цього проекту виникла ще до початку повномасштабної війни в Україні, зараз значна частина уваги прикута до нього саме через політичний підтекст.

– Ми добре розуміємо, що зацікавленість до нашого проекту пов’язана, на жаль, з тими жертвами, які Україна щодня несе. Нам треба боротися, у нас іншого виходу немає. Ця метафора виснаження на сьогоднішній день України майже не стосується. Попри те, що Україна страшенно виснажена економічно і у нас є багато людських втрат, але Україна не виснажена морально і психологічно, – сказав художник.

Маков зазначив, що фонтан – це метафорична річ, яка, з одного боку, описує сучасну ситуацію щодо виснаження західного світу.

За словами художника, світова культурна спільнота розуміє, що в Україні зараз вирішуються принципові речі для майбутнього демократичних країн.

– З’явивилися статті, в яких не розуміють, як можна обірвати зв’язки з російською культурою. Я відверто пояснюю, що російська культура до нас приїхала на танках і прилетіла на ракетах. Культура – це підґрунтя, на якому існує суспільство, а всі ці заходи, це інструменти, які її підтримують. Загалом культура – це ті моральні і етичні правила, котрі суспільство використовує для життя всередині і для життя зі своїми сусідами. Наразі жодних дотиків до так званої російської культури немає, тому що вона породила суспільство, котре нас знищує, – додав Павло Маков.