Представниця України на Євробаченні 2024 Alyona Alyona заявила, що українську делегацію оштрафували через футболки про Азовсталь. Суспільне вже відреагувало на заяву реперки та відкидає будь-які штрафи.

Українців “оштрафували” на Євробаченні 2024: подробиці

Про нібито штраф української делегації розповіла співачка Alyona Alyona, яка представляла нашу країну на Євробаченні 2024.

Співачка нагадала, що будь-які написи на одязі були заборонені організаторами, це стосувалося навіть логотипів брендів. Такий одяг просили зняти або заклеювали чорною стрічкою.

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Команда одягнула футболки з написом Free Azovstal defenders (Свободу захисникам Азовсталі), щоб привернути увагу та закликати звільнити з полону захисників Азовсталі.

Alyona Alyona додала, що проблеми з реалізацією такої ризикованої ідеї з’явилися ще під час створення футболок.

– Ми обдзвонили кілька поліграфій, частина з них не працювала, а інші відмовлялися робити принт. Та з однією поліграфією ми змогли домовитися після п’яти дзвінків із проханнями допомогти. Перед входом до зали наша команда одягла футболки під інший одяг і змогла пройти з ними в грінрум, – зазначила співачка.

Команда вгадала з моментом, коли камера показуватиме делегацію, і продемонструвала футболки для всіх глядачів конкурсу.

– Ми дуже ризикували, але все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом, – зазначила Alyona Alyona.

Щоправда, суму штрафу зірка так і не назвала. А згодом із публікації і зовсім зникла згадка про будь-який штраф.

Пізніше Alyona Alyona таки визнала власну помилку.

– У команді менеджменту артиста працює більше 20 людей. Інколи при донесенні інформації від одного з членів команди іншому, інформація викривлюється. Що далі несе за собою публічну відповідальність. Така помилка трапилась сьогодні, – зауважила вона.

Суспільне прокоментувало висловлювання Alyona Alyona

Суспільне прокоментувало висловлювання Alyona Alyona щодо штрафу делегації. За словами мовника, наразі скарг на порушення правил не надходило, а це означає, що штраф ніхто не платив.

– Наразі Суспільне мовлення як член ЄМС, який забезпечує участь представників України на пісенному конкурсі Євробачення, не отримало жодних скарг і штрафів за нібито порушення правил, – йдеться у заяві.

Суспільне нагадало, що Європейська мовна спілка справді може застосовувати санкції у разі порушення правил конкурсу. Усі артисти знають про це ще на етапі підписання контракту. Євробачення позиціює себе аполітичним конкурсом.

На конкурсі діє безліч обмежень. Приміром, організаторів Євробачення розкритикували за заборону прапора ЄС. Синій прапор із золотими зірками був присутній на конкурсі 2023 року, але цього разу його не можна було приносити на шоу.