У Пекіні (Китай) відбулося офіційне відкриття 24-ї зимової Олімпіади. Захід проходив на стадіоні Пташине гніздо, яке збудували ще для літньої Олімпіади 2008. Трибуни стадіону вміщують 91 тис. людей, але цього року він не був повністю заповнений через карантинні обмеження.

У відкритті Олімпіади взяли участь представники 91-ї країни. Проте виходили представники країн не у звичному порядку латинського алфавіту, а за спрощеним китайським.

Серед учасників були й українські спортсмени. Вперше прапор нашої країни несли два спортсмени: олімпійський чемпіон 2018 року з фрістайлу Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова.

Особливу ​​увагу на кожній Олімпіаді завойовують форми спортсменів. Адже вона має бути не лише якісною та практичною, але і патріотичною. Зазвичай країни наймають професійних дизайнерів, які розробляють форму.

Так, збірна США представила нетрадиційну форму, бо не всі костюми були у національних кольорах. До речі, їхня делегація найчисленніша на цій Олімпіаді.

Закривали парад націй за традицією господарі – збірна Китаю. Їхня форма була червоного кольору, а замість традиційних курток, їх олімпійці крокували в ошатних пальто.

Зі свого боку, збірні Нідерландів та Ірландії порадували яскравими костюмами кислотних кольорів.

У цікавій формі з’явилися італійці, в яких поверх костюмів було пончо у кольорах національного прапора.

А ось перемогу в номінації Найнезвичайніший орнамент отримує збірна Мексики. Тільки подивіться на цей череп. Це той випадок, коли не потрібно дивитись на прапор, щоб зрозуміти, яка країна перед нами.

Олімпійські ігри-2022

Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні стартують 4 лютого та триватимуть до 20 лютого. На змаганнях Україну представлять 45 спортсменів, котрі змагатимуться у 12 видах спорту.

Представників нашої країни не буде лише у хокеї, ковзанярському спорті та керлінгу. Однак, на відміну від Олімпіади 2018 року, у нас тепер є представники у стрибках з трампліна, шорт-треку та бобслеї. А також на 12 атлетів більше у складі, порівняно із минулою Олімпіадою.

Факти ICTV раніше розповідали детально про те, як пройшло відкриття Олімпіади 2022 у Пекіні.