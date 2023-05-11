Фінал Євробачення 2023 відбудеться 13 травня, але вчені вже з’ясували, хто переможе в конкурсі. Як виявилося, у представниці Британії Мае Муллер є всі шанси з піснею I Wrote A Song.

Експерти десятиліттями вивчають попмузику з погляду науки, щоби з’ясувати, як популярні пісні змушують танцювати мільйони людей по всьому світу. У 1941 році філософ Теодор Адорно заявив, що популярні пісні були піддані стандартизації – це повторюваний текст під музику близько 3 хвилин.

На успіх пісні також впливає і діапазон тем – присвята слів матері, про дім, а також текст про кохання.

Заступник декана факультету гуманітарних і соціальних наук Вінчестерського університету Гленн Фосбрей зауважив, що 17 пісень переможців Євробачення з останніх 20 мали в тексті слова кохання і ти. Утім, саме повторювання куплетів є вирішальним фактором.

Ще однією важливою особливістю називають гармонійний сюрприз, коли з’являється несподівана зміна акордів.

Пісня Муллер виконує майже всі вимоги до популярної пісні: її співають англійською мовою, а в тексті детально описується реакція на розрив стосунків, яка виразилася у написанні пісні.

Нагадаємо, що нещодавно Мае Муллер потрапила в скандал – вона забула слова власної пісні, з якою представлятиме Британію на Євробаченні 2023.