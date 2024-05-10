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Учасники гурту Tember Blanche одружилися – перші фото з весілля

10 Травня 2024, 12:05
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Tember Blanche

Учасники гурту Tember Blanche Олександра Ганапольска та Владислав Лагода офіційно одружилися. Урочиста церемонія відбулася 9 травня 2024 року.

Учасники гурту Tember Blanche одружилися

У мережі вже з’явилися перші фото з оригінального весілля музикантів, які розігрували запрошення на церемонію за донат на ППО.

За підсумками Весільного збору Олександра та Владислав подарували фанатам три парні запрошення, аби вони розділили з ними особливу мить.

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Весілля музикантів було дуже камерним. Святкування пройшло просто неба, майданчик прикрасили килимами та ліхтариками. 

Tember Blanche

Фото: Tember Blanche

Весільні образи наречених складалися з вінтажних жакетів. Олександра постала у білій довгій сукні, а Владислав – у смугастих штанах.

Ведучим церемонії був Олександр Колмен та Павло Гоц – соліст гурту Nazva. Саме він проголосив пару чоловіком і дружиною.

Tember Blanche

Фото: Tember Blanche

Нещодавно про весілля заговорив співак Позитив (Олексій Завгородній). Він зізнався, що готовий до шлюбу та поповнення в родині.

Незадовго до цього Позитив підтвердив стосунки з танцівницею Юлією Сахневич. Вони разом вже понад три роки.

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