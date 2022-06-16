Актор Раян Грентхем убив свою матір, а також планував замах на прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Зірка американської драми Рівердейл скоїв тяжкий злочин у власному будинку. Пострілом у потилицю він убив жінку, яка на той момент грала на фортепіано. Згодом він зізнався, що таким чином хотів уберегти її від своїх планів замаху на політика.

Про інцидент громадськості стало відомо лише зараз – 31 березня 2020 року, Грентхем накрив тіло матері простирадлом, і навколо нього розклав свічки та чотки. Після цього він на машині вирушив до котеджу в Оттаві, прихопивши з собою три пістолети, боєприпаси до них та 12 коктейлів Молотова.

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Щоб дістатися котеджу, Раяну потрібно було витратити 50 годин на дорогу. Він хотів знищити не тільки Трюдо, а й вчинити масове вбивство. По дорозі до місця призначення він передумав і здався поліції. Після цього він визнав себе винним у злочині. Про свої мотиви замаху на Трюдо Раян так і не розповів.

Тепер актору загрожує від 17-18 років до довічного, але покарання можуть послабити через щиросердечне визнання. У такому разі суд може скоротити строк до 18 років.